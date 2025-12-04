La Piedad, Mich.- 04 de diciembre del 2025.- La madrugada de este jueves, una camioneta que estaba estacionada terminó convertida en chatarra, tras un voraz incendio en el Barrio de Las Colonias, municipio de La Piedad.

De acuerdo con la información recabada al respecto, vecinos de la calle Doctor Herrera, se percataron del siniestro y de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias.

Para atender la emergencia se movilizaron los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes encontraron envuelta en llamas una camioneta Chrysler Town & Country.

Tras varios minutos de combatir la quemazón con chorros de agua a presión, los vulcanos lograron eliminar la lumbre, evitando con ello que el fuego se extendiera a otros vehículos o a inmuebles aledaños.

Durante las maniobras de auxilio no se reportaron personas heridas. Hasta el momento las causas que dieron origen al incendio son desconocidas, aunque no se descarta alguna posible falla, situación que habrá de ser determinada por las autoridades competentes.