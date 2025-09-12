Morelia, Mich.- Viernes 12 de septiembre de 2025.- Tres accidentes vehiculares se registraron la mañana de este viernes en distintos puntos de Morelia, percances que dejaron daños materiales y una mujer lastimada, comentaron fuentes policiales.

Accidente cerca de la “Curva de la Técnica 65”

Uno de los incidentes ocurrió sobre el Libramiento Norte, cerca la denominada “Curva de la Técnica 65”, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Salamanca hacia la Central de Abastos. Se trató de un choque entre al menos dos automotores, uno de ellos de la marca Kia, color rojo. Unos oficiales se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Colisión frente a la FGE

La otra situación tuvo lugar también sobre el Libramiento, pero en el Sector Independencia, a la altura de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc y frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el referido escenario, un automóvil Nissan y un tractocamión Freightliner protagonizaron una colisión en la cual hubo mínimas afectaciones. Unos patrulleros de Tránsito abanderaron el hecho y se encargaron de las acciones conducentes.

Choque entre camión y camioneta de gobierno

Por último, en el cruce del Calzada Ventura Puente y Libramiento Sur, también conocido como Avenida Camelinas, una lujosa camioneta GMC y un camión de la Ruta Roja participaron en un choque. De manera extraoficial se supo que en la GMC viajaba un funcionario del gobierno, cuya identidad no fue expuesta.

Unos paramédicos acudieron al sitio para valorar a los ocupantes de ambos transportes y sólo una fémina padeció contusión leves. La instancia competente realizó el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

