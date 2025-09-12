Uruapan, Mich.- 12 de septiembre de 2025.- La mañana de este viernes fue localizado el cadáver con huellas de violencia de una mujer joven, en la vía pública de la colonia San Juan Evangelista, al poniente de la ciudad de Uruapan.

Cerca de las 08:00 horas, algunos vecinos de la zona al salir de sus hogares observaron el cuerpo inerte y ensangrentado de la fémina, sobre la calle Miguel Huitzacua, casi esquina con Capire, por lo que dieron aviso a las autoridades.

En un primer momento, al sitio se desplazaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, así como paramédicos locales, estos últimos confirmaron que la víctima carecía de signos vitales, así que la zona fue acordonada.

La fallecida está en calidad de no identificada, se trata de una persona de entre 20 y 25 años de edad, además de que al parecer presenta impactos de bala; las autoridades no revelaron las características de la vestimenta que portaba.

Con ese caso suman 15 homicidios durante este mes de septiembre en el municipio de Uruapan:

01 de septiembre. Mujer es asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol de Uruapan.

02 de septiembre. A balazos asesinan a un hombre en la 28 de Octubre de Uruapan.

02 de septiembre. Taxista es ejecutado a tiros en la colonia La Quinta, Uruapan.

02 de septiembre. Joven dentista ultimado a tiros en su consultorio, frente al Panteón Municipal.

03 de septiembre. Criminales matan a un hombre en domicilio de la colonia Doctores.

06 de septiembre. Carpintero muere tras ser baleado en la colonia Amapolita, Uruapan.

06 de septiembre. Dos muertos tras ataque a balazos en domicilio de la comunidad de San Lorenzo.

07 de septiembre. Solitario pistolero ataca a tiros a dos hombres en la 28 de Octubre; uno muere.

07 de septiembre. Matan a otro hombre en la colonia 28 de Octubre de Uruapan.

09 de septiembre. Joven muere a bordo de una ambulancia tras ser baleado, en la colonia San Juan Evangelista.

10 de septiembre. Mujer baleada en la Ampliación Revolución muere en un hospital

10 de septiembre. Otro ataque armado en Uruapan, hay muerto y una lesionada.

11 de septiembre. Ejecutan a joven motociclista, en la colonia Santa Catarina, de Uruapan.

12 de septiembre. Hallan a una joven asesinada en la colonia San Juan Evangelista, de Uruapan .

