Morelia, Mich- Domingo 17 de agosto de 2025.- Dos accidentes de tránsito se registraron durante la mañana de este domingo en diferentes puntos de la capital michoacana, hecho que dejaron daños materiales y un herido leve, comentaron fuentes policiales.

El primer percance tuvo lugar en el Boulevard García de León esquina Batallón de Matamoros, a la altura de la colonia Chapultepec Sur y frente a la colonia Nueva Chapultepec. En el sitio, una camioneta blanca y un auto color plata protagonizaron un aparatoso choque.

En la escena se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, éstos últimos revisaron la salud de los ocupantes, quienes por fortuna resultaron ilesos. Asimismo, los uniformados se encargaron del peritaje respectivo.

La otra situación ocurrió sobre el Libramiento Sur, en las cercanías del Parque Zoológico Benito Juárez y de los Cenadores de Santa María. Se trató del derrape de una motocicleta, cuyo piloto padeció mínimas contusiones, él fue auxiliado oficiales locales, quienes abanderaron el incidente.