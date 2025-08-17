Morelia, Michoacán; 17 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia continúa con la segunda etapa de la campaña “Ordena tu Talacha”, misma que se desarrolla con paso firme para ordenar la operación de los talleres mecánicos en la capital michoacana.

En esta fase, que se encuentra en pleno desarrollo, se revisan establecimientos que han sido reportados por la ciudadanía, con el objetivo de garantizar que cumplan los reglamentos vigentes, evitando que utilicen la vía pública como área de reparación, derramen sustancias contaminantes, obstruyan accesos a viviendas o generen ruido excesivo que afecte la tranquilidad de las y los vecinos.

Hasta ahora, se ha logrado visitar el 50 por ciento de los casi mil talleres registrados en Morelia, y durante el resto de agosto se dará continuidad a las labores de supervisión, notificación y concientización a los propietarios restantes.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, destacó que en muchos casos los dueños de los talleres desconocían las disposiciones legales que regulan su actividad, por lo que esta campaña no solo busca notificar, sino también orientar y acompañar a los comerciantes para que regularicen sus negocios y operen en condiciones adecuadas.

A la fecha, la campaña acumula cerca de 80 reportes ciudadanos recibidos mediante la línea 072 y redes sociales, lo que refleja la participación activa de la población en la construcción de un entorno más ordenado. Aquellos talleres que no cumplan con la normativa podrían hacerse acreedores a sanciones o, en casos graves, a la clausura de su establecimiento.

Con “Ordena tu Talacha”, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de generar calles libres de obstáculos, mayor seguridad para automovilistas y peatones, y una convivencia armónica entre vecinos. Se invita a los propietarios de talleres a sumarse a esta iniciativa regularizando su actividad, así como a la ciudadanía a continuar denunciando irregularidades a través de los canales oficiales del municipio.