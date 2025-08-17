Gabriel Zamora, Mich.- 16 de agosto de 2025.-Eran integrantes de una familia del municipio de Lázaro Cárdenas, las cinco personas que fallecieron en el trágico accidente ocurrido la mañana del pasado sábado, en la Autopista Siglo XXI, según informaron las autoridades.

Las víctimas, fueron identificadas como Patricia L., de 47 años; madre de Dylan Raúl, de 12 años y Karime Nicole, de 14 años, así como los tíos de los menores Silvia L. y Raúl A.

Es de recordar que al momento de la fatal colisión los agraviados viajaban en una combi del Servicio Público, de la Ruta Azul Lázaro Cárdenas – La Mira, y a la altura del kilómetro 127 fueron impactados una camioneta de carga.

En el sitio paramédicos confirmaron el deceso de 4 personas y 5 más que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales de la región, donde momentos después una de ellas pereció.

El personal de la Fiscalía General del Estado continua con las investigaciones para esclarecer los hechos y que la autoridad competente determine responsabilidades.