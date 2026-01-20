Morelia, Mich.- Martes 20 de enero de 2026.- Un incendio se registró la noche de ayer lunes en un predio bardeado de la colonia Lomas del Punhuato, ubicada al oriente de Morelia. Se trató de una quema de basura, restos de madera, pasto y ramas, comentaron fuentes de rescate.

La situación tuvo lugar en la calle Júpiter y fue reportado por varios vecinos al número de emergencias 911. Después acudieron los elementos de Bomberos Municipales, quienes combatieron el fuego.

Los vulcanos sofocaron la lumbre luego de algunos minutos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. En las labores de ayuda participaron civiles y patrulleros locales.