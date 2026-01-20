Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2026.- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano, es una obra que hará justicia vial al sur de Morelia al mejorar la movilidad, acercar servicios, reducir distancias y fortalecer la integración social, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Informó que la vialidad será inaugurada el 31 de enero, tras una inversión estatal de 201.9 millones de pesos, para ofrecer una conexión más rápida y segura a cerca de 46 mil personas, principalmente a las y los habitantes de las tenencias de Santa María, Morelos y Jesús del Monte; estudiantes universitarios y trabajadores.

Ramírez Bedolla detalló que la obra, realizada sin necesidad de contratar deuda pública, consta de 4.1 kilómetros y tendrá cuatro carriles por donde transitarán entre 12 mil y 15 mil vehículos diariamente.

Así como dos glorietas, ciclovía, parabuses, accesibilidad para personas con discapacidad, iluminación LED, cruces seguros para peatones, infraestructura, señalética clara, balizamiento, banquetas amplias y ciclovías, lo que acercará servicios, reducirá distancias y fortalecerá la integración social.

El gobernador subrayó que la vialidad está pensada más en las personas, ya que conectará a los habitantes de 21 colonias del sur de la capital michoacana, al descongestionar el tránsito vehicular que generaba su falta de continuidad.