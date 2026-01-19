Lázaro Cárdenas, Mich.- 19 de enero del 2026.- La noche de este lunes, un hombre fue ultimado a tiros en un establecimiento de transporte privado (combis), con ruta Lázaro Cárdenas – Morelia, ubicada en la colonia Primer Sector, de este municipio portuario.

Las autoridades recibieron el reporte de una agresión con disparos de arma de fuego en el negocio denominado “Traveling Los Arcos” ubicado sobre la avenida Heroica Escuela Naval Militar, lo que movilizó a policías y paramédicos.

Una vez en el sitio en mención los socorristas confirmaron la muerte de Eduardo C. R., de 45 años de edad, quien presentaba varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, persona que aparentemente era el responsable del establecimiento.

El área de intervención fue acordonada de acuerdo al protocolo para que más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional del Justicia, emprendiera los respectivos actos de investigación. Siendo ignorado el probable móvil del crimen.

Por lo que la zona fue acordonada por los elementos de seguridad, mientras que personal de servicios de emergencia corroboró el deceso. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables del ataque.