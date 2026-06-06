Morelia, Michoacán, a 06 de junio de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil firmó una histórica segunda temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), ya que, en una competencia en la que participan más de 250 equipos de todo el país, logró quedarse con el subcampeonato de filiales.

Además, a lo largo de la campaña alcanzó la cantidad de 26 partidos consecutivos sin conocer la derrota, contando fase regular y liguilla, pues tras dos descalabros en las dos primeras jornadas no volvió a perder hasta la gran final.

Durante ese lapso invicto, el cuadro de los Zorros acumuló un total de 22 victorias y cuatro empates, anotó 77 goles y solo recibió 25, tomando en cuenta el torneo normal y la ‘fiesta grande’.

El estratega nicolaita, Gustavo Farías Echenique, destacó la relevancia de esa racha y sobre todo porque significó darle vuelta a un arranque con dos tropiezos.

“Después de un inicio complicado, tuvimos una racha de 26 partidos sin perder, eso no es cosa fácil y menos en Tercera División, nadie te regala nada, estuvimos en el Grupo 11, uno de los más difíciles, entonces es un gran mérito”.

Cabe mencionar que en la Temporada 2024-2025 de la Liga TDP, la primera del cuadro nicolaita en el ámbito profesional, registró una racha de 16 encuentros sin perder, lo que en el reciente certamen superó esa marca.