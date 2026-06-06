Morelia, Michoacán, 6 de junio de 2026.- Las decisiones que se toman hoy impactan el futuro de Michoacán. Por ello, el PRD Michoacán convoca a la ciudadanía a ser parte del Encuentro Estatal 2026 “Por la Grandeza de Michoacán, Aquí y Ahora”, un espacio de participación y diálogo donde las ideas, propuestas y voces de la sociedad tendrán un lugar en la construcción de una agenda para el estado.

La actividad se llevará a cabo este domingo 7 de junio a las 10:00 horas en el Obelisco a Lázaro Cárdenas, en Morelia, con la participación de legisladores, integrantes de la dirigencia estatal, representantes partidistas, autoridades municipales, sectores sociales y ciudadanía de las distintas regiones de Michoacán.

El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, señaló que el encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrenta la entidad. “Por la Grandeza de Michoacán queremos escuchar a quienes estudian, trabajan, emprenden y participan en sus comunidades. Este encuentro busca reunir ideas y propuestas para construir una agenda que responda a los desafíos y oportunidades de nuestro estado”, expresó.

Durante el encuentro se presentarán planteamientos relacionados con la construcción de una agenda de participación ciudadana y se abrirán espacios para recoger propuestas sobre temas de interés público. La convocatoria está abierta a toda persona interesada en contribuir a la discusión y construcción de propuestas para Michoacán.