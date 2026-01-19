Uruapan, Mich.- 19 de enero de 2026.- Por motivos hasta el momento ignorados, un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes, en la colonia Casa del Niño de la ciudad de Uruapan. Los homicidas lograron huir previo al arribo de la Policía.

Según los primeros reportes, el ofendido se encontraba sobre la calle Márquez, esquina con Privada de Norte, hasta donde llegaron sujetos armados y le dispararon en repetidas ocasione. El agraviado recibió varios impactos y quedó tendida sobre el pavimento.

Vecinos reportaron la agresión a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos de primera respuesta de APREVIT y Protección Civil Municipal, pero el susodicho ya no tenía signos vitales; él permanece como desconocido sólo se sabe que tiene entre 40 y 45 años de edad.

Elementos de la Guardia Civil y Guardia Nacional acordonaron la zona donde quedaron regados varios casquillos percutidos y más tarde, personal de la Fiscalía Regional de Justicia se encargó del levantamiento del cadáver y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo).