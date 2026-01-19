Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026.- La inversión pública per cápita en obra pública en Michoacán registró un incremento histórico del 243.2 por ciento. Al respecto, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que el monto destinado por habitante pasó de 223.07 pesos en 2020 a 765.25 pesos al cierre de 2024, cifras que ratifican la determinación del Gobierno estatal de invertir con mayor eficiencia y alcance en infraestructura pública.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de SCOP detalló que la obra pública en Michoacán genera actualmente cerca de 21 mil 429 empleos directos e indirectos siendo el sector de la construcción uno de los más importante para la generación de riqueza en el Estado.

El secretario puntualizó que estos resultados derivan de toda la infraestructura pública realizada en la entidad, destacando la intervención en más de 3 mil kilómetros de la red carretera; mil 800 mediante rehabilitación y mil 200 bajo esquemas de conservación rutinaria.

Asimismo, resaltó la operatividad con más de mil 780 unidades de maquinaria pesada en funciones, algunas de las cuales fueron trasladadas desde otras entidades para cubrir la alta demanda laboral del sector.

A su vez, detalló que se han desarrollado más de 600 obras sociales y de equipamiento urbano en el 2025, recordó que acciones como la construcción del Segundo Anillo Periférico de Morelia, la autopista Siglo XXI, la autopista Maravatío-Zitácuaro, los distribuidores viales Eréndira, Independencia, salida Pátzcuaro, La Hielera, lo teleféricos de Uruapan y Morelia, entre otras acciones.

A su vez, detalló que durante 2025 se ejecutaron más de 600 obras sociales y de equipamiento urbano. El funcionario destacó que estos esfuerzos se complementan con proyectos como el segundo anillo periférico de Morelia, la modernización de las autopistas Siglo XXI y Maravatío-Zitácuaro, los distribuidores viales Eréndira, Independencia, salida a Pátzcuaro y La Hielera, así como los teleféricos de Uruapan y Morelia.