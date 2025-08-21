Morelia, Mich.- Jueves 21 de agosto de 2025.- Un cortocircuito, aparentemente derivado del sobrecalentamiento de un aparato eléctrico, generó un conato de incendio en el cuarto de máquinas de la sucursal McDonald’s ubicada en la calle Valladolid del Centro Histórico de Morelia, incidente que movilizó a policías y bomberos, indicaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior se registró durante la tarde de este jueves a pocos metros de la calle Virrey de Mendoza. Trascendió que los empleados del citado negocio detectaron humo y fuego emanados del referido sitio, entonces alertaron al número de emergencias.

De inmediato arribaron patrulleros locales, así como los vulcanos municipales, éstos últimos sofocaron la lumbre y todo quedó en un susto con mínimos daños materiales. Los rescatistas recomendaron a los trabajadores suspender la elaboración de alimentos por el resto del día.

RED 113