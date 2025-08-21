Apatzingán, Mich.- 21 de agosto de 2025.- Habitantes de la colonia Babilonia de Apatzingán lograron detener a un hombre señalado de ingresar a un domicilio con la intención de robar, acción que fue frustrada gracias a la rápida reacción de los propios vecinos.

Vecinos frustran robo en la colonia Babilonia de #Apatzingán; hay un detenido pic.twitter.com/tIRVYV10pH — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 22, 2025

De acuerdo con los testimonios, el hecho fue en la esquina de las calles José María Liceaga y Cayetano Andrade, cuando el presunto ladrón fue sorprendido al interior de una vivienda. Los dueños del inmueble pidieron ayuda y, en cuestión de minutos, varios colonos acudieron para someter al individuo.

Posteriormente, los elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron al sospechoso, quien fue trasladado al área de Barandilla. Las autoridades informaron que el señalado sería puesto a disposición del Ministerio Público, ya que los afectados anunciaron que presentarían la denuncia correspondiente.

Gracias a la acción coordinada entre los vecinos y policías, el robo no se consumó y el presunto responsable enfrentará un proceso legal, según trascendió en la labor periodística.

