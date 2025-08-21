Apatzingán, Mich.- 21 de agosto de 2025.- Como parte de la Operación Apatzingán, los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en la comunidad de Cenobio Moreno, donde lograron el aseguramiento de cuatro fusiles de asalto, cargadores con municiones y cuatro vehículos, de los cuales dos contaban con reporte de robo.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada en la región de Tierra Caliente, considerada una de las zonas prioritarias para el combate a la delincuencia organizada.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento tiene como objetivo debilitar la operatividad de los grupos criminales que operan en el municipio y generar condiciones de paz para la población.

“Con estos resultados se refuerza la seguridad y se mantiene el combate frontal contra los generadores de violencia”, informó la autoridad castrense.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

RED 113