Morelia, Mich.- Lunes 08 de diciembre de 2025.- Un choque entre un tráiler y un camión de carga se registró en el kilómetro 19 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. El incidente únicamente dejó daños materiales y generó conflicto vial en la zona, informaron autoridades policiales.

Un choque entre un tráiler y un camión de carga se registró en el kilómetro 19 de la carretera Morelia-Pátzcuaro pic.twitter.com/NQ9mqVNKBo — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 8, 2025

El percance ocurrió durante la tarde de este lunes, a la altura de la población de El Reparo, municipio de Morelia. Algunas personas reportaron la situación al número de emergencias 911.

Bomberos estatales atendieron la situación, por fortuna los tripulantes de los vehículos involucrados resultaron ilesos. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de una grúa. Las fuentes recomendaron a automovilistas y trabajadores del volante conducir con precaución y sin distracciones.

RED 113