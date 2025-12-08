Pátzcuaro, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- La plaza Vasco de Quiroga, en Pátzcuaro, se iluminó este domingo con la inauguración del árbol y el nacimiento artesanal monumentales, ante los ojos de cientos de personas de distintas edades que acudieron al Pueblo Mágico para vivir este evento.

Habitantes, turistas y visitantes disfrutaron también con la Caravana Navideña que recorrió las principales calles de Pátzcuaro, la cual incluyó vehículos adornados y personajes caracterizados, creando un ambiente festivo con figuras como el Grinch.

En representación de Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Alejandro Hernández Torres, subsecretario de Promoción de la dependencia estatal, acompañó a las autoridades municipales, encabezadas por el edil Julio Arreola, y al público en general a este evento que marcó el banderazo oficial de la época decembrina en este Pueblo Mágico.

Único en su tipo, el nacimiento monumental de Pátzcuaro cuenta con más de 26 piezas artesanales creadas por los artífices de Michoacán. Entre las obras que lo conforman se encuentran los Tlahualiles de Sahuayo, la Danza de los Viejitos de Jarácuaro, las Aguadoras de Uruapan, y los Cuerudos de Apatzingán, elementos michoacanos que acompañan a las obras religiosas de más de cinco metros de altura, como la Virgen María, San José, los tres Reyes Magos, y el ángel.

La Sectur Michoacán recordó que esta obra monumental única en todo México es 100 por ciento artesanal, y fue instalada por primera vez en 2016. Sus piezas reúnen las siete regiones del estado, con artesanías de Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Apatzingán, Playas de Michoacán, Zamora, y País de la Monarca, como chuspata, barro moldeado, textil, máscaras de madera, y popotillo de grano de maíz, por mencionar algunos.