Chilchota, Mich.- 20 de enero de 2026.- Un fatal accidente vehicular se registró la noche de este martes sobre la carretera Carapan–Uruapan, donde impactaron un camión de carga y una camioneta, dejando como saldo fatal dos personas sin vida y tres más lesionadas.

El lamentable percance tuvo lugar en las inmediaciones del rancho Nuevo Morelos, perteneciente al municipio de Chilchota, siendo reportado al número de emergencias por otros automovilistas que transitaban por la zona,

Paramédicos locales se trasladaron para atender la emergencia y confirmaron que dos personas ya no contaban con signos vitales, mientras que tres sobrevivientes lesionados fueron estabilizados y trasladados de urgencia a hospitales de Zamora y Tangancícuaro para su adecuada atención médica.

Tras el fuerte impacto la camioneta, una pickup de color blanco terminó con el frente destrozado y en su interior los fallecidos. Hasta el momento se ignoran las identidades de las victimas a decir de la policía.

La vialidad fue cerrada a la circulación por patrulleros, para que expertos de la Fiscalía Regional realizaran las diligencias respectivas y el aseguramiento de las unidades involucradas.