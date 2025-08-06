Morelia, Michoacán, 6 de agosto de 2025.- Michoacán continúa con tendencia a la baja en homicidio doloso con una reducción del 60.23 por ciento en comparación con octubre de 2021 a julio de este año, informó el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, reportó que esto representa 156 víctimas menos, ya que en octubre de 2021 se presentaron 259 y 103 el mes pasado, con promedios diarios de 8.3 y 3.3, respectivamente.

Con relación a julio del año pasado, Oseguera Cortés explicó que se registró una reducción del 11.20 por ciento, al pasar de 116 a 103 homicidios, lo que representa una disminución de 13 víctimas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó que los meses de enero a julio de este año han registrado una menor incidencia de homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo de 2024.

Notificó que durante el séptimo mes del año se llevó a cabo la detención de 53 personas extranjeras en la entidad, la mayoría generadores de violencia y presuntamente vinculadas a grupos delictivos.

“Julio representó un mes muy importante para el desarrollo de la estrategia de seguridad en Michoacán, ya que continuamos con la tendencia a la baja en homicidio doloso, presentamos importantes aseguramientos e invertimos en equipamiento de última tecnología para las tareas de la Guardia Civil”, refirió.

Detalló que fueron alrededor de 8 millones de pesos los que se invirtieron en equipamiento para el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, mismos que servirá para mejorar las labores que se realizan a favor de la tranquilidad y seguridad de la población.

La SSP trabaja diariamente por un Michoacán más próspero, se refuerza continuamente para beneficio del orden público, con el robustecimiento de sus tareas operativas, la capacitación continua de su personal y con la tecnología más novedosa.