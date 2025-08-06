Cada 6 de agosto se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre las Necesidades Especiales de Desarrollo y los Desafíos de los Países en Desarrollo sin Litoral, una fecha impulsada por las Naciones Unidas para visibilizar las desventajas geográficas y económicas que enfrentan estas naciones al no contar con salida directa al mar.

Actualmente, 32 países en desarrollo carecen de litoral marítimo, ubicados principalmente en África, Asia, Europa del Este y América del Sur. Esta condición geográfica limita significativamente su acceso al comercio internacional, incrementa los costos logísticos, reduce su competitividad y los hace más dependientes de países vecinos para importar y exportar productos.

Estos desafíos estructurales dificultan el crecimiento económico sostenible, el acceso a mercados globales, la atracción de inversiones y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello, la ONU hace un llamado a la cooperación internacional para reducir estas desigualdades mediante políticas de apoyo, inversión en infraestructura, alianzas regionales y desarrollo de corredores de transporte eficientes.

Es importante garantizar que ninguna nación quede rezagada por su ubicación geográfica, y que el desarrollo verdaderamente sea inclusivo y equitativo para todos.