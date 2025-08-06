Morelia, Michoacán, 6 de agosto de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, informó que este miércoles continúa el canje de boletos para el concierto de Carín León, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, como parte del Jalo x las Mujeres, una iniciativa histórica que recolecta productos de gestión menstrual para niñas, adolescentes y mujeres que viven en pobreza menstrual.

¡Que no se te pase! 🚨 Hoy continúa el canje de boletos para el concierto de #CarínLeón en el #JaloXlasMujeres, acude a las taquillas del Estadio Morelos con tu donativo y sé parte de esta causa histórica. Tienes hasta las 5:00 de la tarde.

🎟 Boleto para cancha: copas

El intercambio continúa en las taquillas del Estadio Morelos de 10:00 a 17:00 horas o hasta agotar existencias, con filas diferenciadas para boletos de cancha y de gradas, así como atención prioritaria para personas con discapacidad, con un límite máximo de dos boletos por persona.

Para boletos de cancha, los donativos consisten en copas menstruales certificadas, calzones menstruales reutilizables nuevos y sellados o toallas de tela reutilizables. Para boletos de gradas, se reciben toallas sanitarias, pantiprotectores o calzones desechables con un valor de 200 pesos para un boleto o 400 pesos para dos boletos, de acuerdo con su precio en el mercado.

Anguiano González reiteró el llamado a participar con donativos nuevos y en buen estado, así como evitar la reventa de boletos y la compra de productos a sobreprecio en las inmediaciones del estadio. “Esta es una causa justa que nos permite llevar productos esenciales a comunidades con alta pobreza menstrual. Pedimos a todas y todos participar con responsabilidad y solidaridad”, afirmó.

Los productos recabados serán destinados a municipios prioritarios con pobreza menstrual, comunidades indígenas, refugios de mujeres, centros penitenciarios, anexos y hospitales psiquiátricos, por lo que el Gobierno de Michoacán reiteró la invitación a sumarse a esta colecta sin precedentes que vincula cultura, música y derechos humanos.