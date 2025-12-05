Morelia, Michoacán, 05 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que, debido a una obra que se realiza en las inmediaciones de la Calzada Juárez, se registró una fuga de agua que requirió el cierre de la línea de conducción de 24 pulgadas proveniente del Tanque 2, ubicado en la colonia Vista Bella.

Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SCOP) realizará las labores de reparación correspondientes, mientras que el Ooapas permanecerá en la zona supervisando cada una de las maniobras para garantizar que la infraestructura dañada sea restablecida correctamente.

Derivado de este cierre, se encuentra suspendido el servicio de agua potable en las siguientes colonias:

• Villa Universidad • Felicitas del Río • Oviedo Mota • La Juárez • Molino de Parras • Santa Anita • El Porvenir • Ampliación Las Flores • Las Flores • Las Margaritas • Melchor Ocampo

El Ooapas agradece la comprensión de las y los usuarios ante esta situación. El organismo mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos y el momento en que se restablezca el servicio.

Para más información, los usuarios pueden mantenerse atentos a los canales oficiales del organismo.