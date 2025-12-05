En atención a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la prevención y la gestión integral del riesgo en todo el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevó a cabo la Reunión Nacional de Protección Civil con la participación de las 32 entidades federativas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, inauguró la mesa de trabajo resaltando que este espacio permitirá intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas, con el propósito de garantizar una respuesta oportuna, eficaz y coordinada ante fenómenos naturales y antrópicos.

Destacó el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “quien ha establecido a la protección civil como un pilar del desarrollo nacional. Su visión humanista, científica y orientada al bienestar coloca la prevención en el centro de la acción pública, fortalece la resiliencia comunitaria y consolida la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil”.

La titular de la CNPC explicó que durante el encuentro se realizará una evaluación integral del trabajo desarrollado en 2025 y se definirán las mejoras estratégicas que reforzarán las acciones previstas para 2026. Subrayó la importancia de mantener una coordinación estrecha y permanente con los gobiernos estatales y municipales, siempre en beneficio del pueblo de México.

Resaltó el compromiso y profesionalismo de todo el personal de protección civil ante los retos de 2025. “Frente a cada emergencia, las y los integrantes del Sistema Nacional respondieron con eficacia y entrega, consolidando el liderazgo federal en la conducción de las acciones preventivas, operativas y de recuperación”.

En este esfuerzo, señaló, sobresalieron las Misiones ECO, que permitieron instalar y conducir Puestos de Mando en zonas de emergencia, así como fortalecer la articulación operativa y táctica entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Emergencias.

“Nuestro compromiso es anticiparnos a los riesgos, reconocerlos, identificarlos y evitar que se conviertan en desastres”, afirmó la titular de la CNPC.

Alertamiento Temprano: Prioridad para 2026

Laura Velázquez anunció que en 2026 se llevarán a cabo pruebas operativas de alertamiento temprano para distintos fenómenos hidrometeorológicos en las 32 entidades federativas y sus municipios, utilizando los umbrales definidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Explicó que se avanza en el fortalecimiento tecnológico de los estados para su integración plena al Sistema de Alerta Pública, operado desde el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones (CENACOM).

“Una vez consolidadas las capacidades técnicas, cada entidad podrá emitir alertas locales con niveles adecuados de severidad, alcance y difusión, garantizando información oportuna y confiable a la población”, agregó.

Los objetivos para 2026 incluyen: Robustecer el Sistema Nacional de Alertamiento Temprano, aumentar la precisión y confiabilidad de la información y optimizar la toma de decisiones en fases preventivas y operativas.

A lo largo del día, autoridades federales y estatales desarrollarán una agenda enfocada en fortalecer la protección de la población. Entre los temas destacan:

• Revisión de los eventos de impacto registrados en 2025 y la respuesta institucional.

• Fortalecimiento de capacidades estatales y municipales de protección civil.

• Planeación de reuniones de trabajo con gobernadoras y gobernadores para 2026.

• Organización de las Reuniones Nacionales 2026 sobre Incendios Forestales, Lluvias y Ciclones Tropicales.

• Preparación de los Simulacros Nacionales 2026.

• Avances en la homologación del Sistema Estatal de Alerta Temprana, incluyendo el envío masivo de mensajes vía telefonía celular.

• Integración de nuevas aplicaciones para mejorar la comunicación y coordinación en emergencias.

Las y los titulares de protección civil expondrán los principales retos enfrentados en 2025, especialmente aquellos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, que continúan siendo los de mayor impacto en el país. Este intercambio permitirá consolidar una visión común para 2026, enfocada en: Mejorar los mecanismos de alertamiento temprano. homologar protocolos entre Federación, estados y municipios y optimizar la respuesta ante emergencias.

Finalmente, las aportaciones de esta reunión fortalecerán las acciones preventivas y las capacidades operativas en las regiones más vulnerables, con el fin de brindar apoyo inmediato, eficaz y coordinado ante los desafíos presentes y futuros derivados del cambio climático.