Morelia, Michoacán; 23 de abril de 2026.- Con un mensaje de aprecio a su labor y reconocimiento a la visión de sus dirigentes, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que los trabajadores del Ayuntamiento son los que, con su esfuerzo diario, hacen brillar más a Morelia.

Así lo expresó el alcalde en la inauguración del Torneo Multideportivo del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (Sidemm), siendo acompañado de un amplio presídium de líderes gremiales encabezado por el secretario general del Sindicato, Ernesto Santamaría Reyes.

Valoramos mucho el esfuerzo que hacen cada día y el equipo que hacen con mi administración en beneficio de las familias y de esta ciudad que es la casa de todos, manifestó Alfonso Martínez.

Este encuentro reúne durante aproximadamente dos meses y medio a cientos de trabajadores en una competencia que incluye fútbol y básquetbol, entre otras disciplinas, puntualizó Ernesto Santamaría.

Ante cientos de agremiados, el líder del Sidemm pidió un aplauso para Alfonso Martínez por ser un presidente presente para la base trabajadora, tanto en el deporte como otros temas clave para su calidad de vida.

Cabe destacar que también estuvieron presentes el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua; y el secretario de general del Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Staoopas), Javier Alejandro Saldaña Plasencia.

Así como las y los secretarios del Ayuntamiento de Morelia, de Bien Común y Política Social, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Yankel Benítez Silva, Rosalva Vanegas Garduño, y Pablo Alarcón Olmedo, respectivamente.