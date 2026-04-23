Nuevo Urecho, Mich., 23 de abril de 2026.- “Quiero reconocer las gestiones incansables tanto de nuestro gobernador, como de mis amigas presidentas municipales, Carmelita de Nuevo Urecho, Vilma Maldonado de Gabriel Zamora y Yohanna Mendoza de Ario de Rosales, para traer más obra a sus municipios, porque hoy la trasformación en nuestra región es una realidad”, expresó Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el Distrito 22.

Lo anterior, tras haber acompañado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como a las alcaldesas a la inauguración del tramo carretero Dr. Miguel Silva – Nuevo Urecho – Cajones, que aseguró, traerá grandes beneficios a los habitantes de estas demarcaciones.

“Con está rehabilitación se podrán trasladar más rápido y de manera segura nuestras amigas y amigos de los municipios aledaños, se fortalecerá la economía local. Por ello, reafirmo mi compromiso para, desde el Congreso, seguir aprobando presupuestos con perspectiva social: todo el poder al pueblo”, indicó el legislador.

Asimismo, destacó que la Cuarta Transformación ha demostrado con hechos, y no con palabras, que “para nosotros no hay municipios de primera ni de segunda. Todos somos Michoacán, todas las familias y comunidades cuentan”.