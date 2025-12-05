Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la Feria del Bosque Navideño 2025, donde se ofrecen diversos productos provenientes de 20 municipios del estado como árboles de Navidad, esferas de Tlalpujahua, nochebuenas, artesanías de madera, resinas, plantas medicinales, aromáticas y diversos alimentos.

“La intención es invitar a todas las morelianas y morelianos, a quien quiera venir de otros municipios, a adquirir un árbol natural, un árbol de Navidad” señaló el mandatario tras puntualizar que los oferentes cuentan con licencia para la producción y aprovechamiento del bosque.

Destacó que este bazar que estará de 9:00 a 18:00 horas desde este viernes y hasta el próximo domingo, en la Comisión Forestal ubicada en el bosque Cuauhtémoc, es una fuente económica para los pobladores de ejidos y comunidades, quienes ofrecen sus productos para la Navidad.

Destacó que los artículos disponibles en la Feria son sostenibles, al cumplir con la ley ambiental federal y también con la legislación del estado de Michoacán.

En tanto, la titular de la Cofom, Martha Beatriz Rendón López, refirió que en este lugar también se promueve la cultura a través del desarrollo de talleres sobre la Mariposa Monarca, así como productos artesanales de mujeres con la colaboración de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).

Manifestó que al acudir se apoya el talento de los artesanos, quienes con dedicación elaboran sus productos y las actividades que se han pensado para que los visitantes encuentren algo que los inspire.

Asistieron al evento la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López; la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso local, Sandra Maria Arreola; el titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor, Víctor Manuel Quiñones, así como el director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada.