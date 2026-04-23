Morelia, Mich.- Jueves 23 de abril de 2026.- Dos hechos de violencia se registraron de manera simultánea durante la tarde de este jueves en distintos puntos del fraccionamiento Villas del Pedregal, los cuales dejaron un muerto y dos heridos, todos por impactos de bala, informaron autoridades policiales.

🔴 #Morelia ¡Balacera en #VillasDelPedregal deja un fallecido! Balean a tres hombres en distintas calles de Villas del Pedregal; hay 1 muerto…



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Primero, sobre la calle Cinco, dos hombres fueron agredidos a tiros y quedaron lesionados, ellos responden a los nombres de José Iván y Alberto Iván, este último de 25 años. Al sitio arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes auxiliaron a los afectados y los trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

El otro caso tuvo lugar sobre la avenida de la Perla, donde el ocupante de un auto compacto fue ultimado a balazos. La identidad del susodicho es desconocida, así como el móvil del atentado. Los oficiales acordonaron ambas escenas y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113