Uruapan, Mich.- 04 de diciembre de 2025.- Delincuentes desconocidos asaltaron las oficinas de Megacable ubicadas en la colonia Morelos de Uruapan, apenas minutos antes en el mismo asentamiento un masculino fue asesinado a tiros.

Fue la noche de este jueves, cuando se reportó el atraco a dicha empresa, ubicada sobre la Avenida Américas, esquina con Acapulco, por lo que al sitio se desplazaron elementos policiacos que se encontraban apenas a dos cuadras, donde se registró el homicidio de un joven.

A su arribo, los uniformados acordonaron las oficinas y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado.