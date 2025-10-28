Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- El Gobierno del Estado de Michoacán aplicará sanciones tanto al Ayuntamiento de Apatzingán como a la agrupación Los Originales de San Juan, por incurrir en actos de apología del delito durante un evento público realizado este lunes en dicho municipio, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Raúl Zepeda explicó que existen evidencias documentales y audiovisuales que confirman que durante la presentación, la agrupación interpretó temas musicales que promueven o glorifican conductas delictivas, lo cual contraviene las disposiciones establecidas en el Código Penal del Estado de Michoacán.

Dentro de las sanciones, de acuerdo a la ley, se contempla de tres a seis meses de prisión y multa de ochenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización.

“El Gobierno del Estado no tolerará bajo ninguna circunstancia expresiones que normalicen o enaltezcan la violencia y el crimen. La apología del delito es una falta grave que debe sancionarse con firmeza y conforme a la ley”, señaló Zepeda Villaseñor.

Agregó que, por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se iniciaron los procedimientos administrativos y legales correspondientes, con el propósito de determinar las responsabilidades tanto del Ayuntamiento de Apatzingán, como organizador del evento, como de la agrupación musical, por difundir contenidos que promueven la cultura de la ilegalidad.

“En Michoacán estamos construyendo una cultura de paz, de respeto y de legalidad. No podemos permitir que desde espacios públicos se incentive la violencia”, puntualizó el secretario de Gobierno.

Raúl Zepeda enfatizó que estas acciones buscan marcar un precedente sobre la responsabilidad compartida de autoridades sin distingos y promotores culturales para garantizar que los eventos públicos se desarrollen dentro del marco de la legalidad, fomentando valores positivos y el respeto a la convivencia social.