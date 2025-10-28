Morelia, Mich.- Martes 28 de octubre de 2025.- Un peatón falleció arrollado por un tractocamión que transportaba un cargamento de cemento sobre carriles centrales del Libramiento Norte de Morelia, en las cercanías del Distribuidor Vial Salida a Salamanca, informaron autoridades policiales.

La tragedia se registró durante la tarde de este martes, a la altura de la colonia Francisco J. Múgica, en el límite con la colonia Barrio Alto, en el sentido del Tecnológico de Morelia hacia el Estadio Morelos.

Se apreció que el vehículo involucrado en el hecho es de la marca Sitrak, color blanco, con matrícula NS9208C, cuyo operador permaneció en el sitio del incidente a la espera de la Policía.

Al sitio arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del transeúnte, mismo que no está identificado, al parecer era una persona en situación de calle, tenía el cabello largo, piel morena; vestía pantalón negro, una sudadera al parecer verde oscuro y tenis rojos.

Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

RED 113