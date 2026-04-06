Morelia, Michoacán; 06 de abril de 2026.- Con el fin de apoyar directamente a quienes cuidan de nuestros bosques en el sur del municipio, el Gobierno de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), invita a la ciudadanía a sumarse a la donación de víveres para las labores de brigadistas combatientes de incendios forestales.

Esta iniciativa busca respaldar a quienes se encuentran en la primera línea de atención, y fortalecer su labor en la protección de los ecosistemas, dado que la participación ciudadana resulta fundamental para hacer frente a esta temporada de estiaje.

Durante abril, la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, instalará cinco centros de acopio distribuidos estratégicamente para facilitar la entrega de donativos en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

1.⁠ ⁠Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad: Circuito Mintzita #470, colonia Los Manantiales.

2.⁠ ⁠DIF Morelia: (CAM) Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico.

3.⁠ ⁠DIF Morelia: Vicente Barroso de la Escayola #135, colonia La Estrella.

4.⁠ ⁠Colegio de Morelia: Avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Santiaguito

5.⁠ ⁠Imcufide Morelia: Playa Azul #80, colonia Expropiación Petrolera Indeco.

Se recibirán insumos artículos esenciales para quienes enfrentan largas jornadas en campo: agua embotellada, barritas energéticas, chocolates, suero oral o bebidas isotónicas, alimentos no perecederos en presentación abre-fácil, medicamentos no caducados, solución para ojos irritados, bálsamo para labios, guantes y protector solar.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Guadalupe Díaz Chagolla, destacó que “Cada donativo representa un respaldo directo a las y los brigadistas, quienes arriesgan su integridad para proteger nuestros bosques; hoy más que nunca la solidaridad de las y los morelianos puede marcar la diferencia”.

El Gobierno de Morelia reitera su compromiso con quienes trabajan en la protección de nuestros bosques, y el llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa que nos convoca a actuar con solidaridad para proteger el mejor lugar para vivir.