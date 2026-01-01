Santa Clara del Cobre, Michoacán: El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, a través del Departamento de Atención Prehospitalaria, informa que durante el periodo de Fiestas Decembrinas y de Fin de Año se mantuvo un operativo permanente de vigilancia, prevención y atención de emergencias en todo el municipio, registrando saldo blanco.

Gracias a las acciones preventivas implementadas y a la coordinación interinstitucional, no se presentaron incidentes relevantes que pusieran en riesgo la integridad de la ciudadanía. Asimismo, no se tuvo reporte de personas lesionadas por quemaduras derivadas del uso de pirotecnia ni por proyectil de arma de fuego durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Las actividades y celebraciones se desarrollaron sin novedades, garantizando en todo momento la disponibilidad de atención prehospitalaria oportuna para la población, en caso de ser requerida.

El Gobierno Municipal reconoce el profesionalismo, compromiso y disposición del personal operativo del Departamento de Atención Prehospitalaria, así como la colaboración responsable de la ciudadanía, factores clave para mantener la seguridad y el bienestar de las familias de Salvador Escalante durante estas fechas.