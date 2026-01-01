Lázaro Cárdenas, Mich.- 1 de enero de 2026.- Un paseo de descanso por la costa michoacana terminó en tragedia la tarde de este jueves, luego de que un turista proveniente del Estado de México perdiera la vida de manera repentina mientras se encontraba en una zona de hospedaje de la Tenencia de Playa Azul en Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con informes policiales, el visitante se encontraba en las instalaciones de una enramada ubicada en el área conocida como “La Prieta y el Chamacón”, sitio al que había arribado apenas horas antes con la intención de disfrutar de las celebraciones de Año Nuevo junto a su familia.

Testigos señalaron que, tras presentar un malestar súbito, el hombre se desvaneció, lo que generó una inmediata solicitud de auxilio a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar y realizaron maniobras de atención prehospitalaria, aunque al valorarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades indicaron que el deceso habría sido provocado por un infarto fulminante. La víctima fue identificada como Armando V., de 53 años de edad, originario del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Los elementos de la Policía Turística Municipal aseguraron el área mientras se daba aviso a la Fiscalía Regional, cuyo personal efectuó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo para los procedimientos legales, descartándose en una primera revisión la presencia de indicios de violencia.