Tuzantla, Michoacán, 01 de enero del 2026.- Como es toda una tradición, a primeras horas de este 2026, inicio la Feria de Año Nuevo en la Tenencia de Paso de Tierra Caliente, una de las celebraciones con mayor arraigo en la región, la cual reúne a familias y visitantes en un ambiente de identidad, historia y convivencia comunitaria.

Al arranque de las actividades asistió el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, quien acompañó al presidente municipal de Tuzantla, Fernando Ocampo, así como a autoridades ejidales y habitantes de la comunidad, refrendando su respaldo a las tradiciones que dan identidad al municipio.

Durante su participación, Octavio Ocampo destacó que esta feria conmemora un aniversario más de la fundación del ejido de Las Garzas, al que reconoció como el iniciador de las fiestas de Año Nuevo en la localidad, así como el papel fundamental que han desempeñado los ejidos en la conformación histórica del pueblo. Asimismo, reconoció el trabajo de la mesa directiva ejidal por la organización de las actividades de esta edición de la feria.

El legislador señaló que la Feria de Año Nuevo de Paso de Tierra Caliente es una de las más antiguas de la región, al tratarse de uno de los ejidos más históricos de Tierra Caliente, subrayando que la dotación de tierras fue clave para el desarrollo de la comunidad y para que generaciones posteriores tuvieran mayores oportunidades de vida.

Finalmente, Octavio Ocampo reconoció que, si bien se ha avanzado, aún existen retos importantes, principalmente en la generación de oportunidades para que las y los habitantes no tengan que salir de la región en busca de mejores condiciones de vida, reiterando su compromiso de seguir trabajando para impulsar el desarrollo de Tierra Caliente.