Morelia, Michoacán, a 25 de abril de 2026.- Este sábado se realizó la entrega simbólica de los edificios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), tras la resolución de juzgados federales respecto a que la suspensión de labores en la institución no se lleve a cabo con la totalidad de trabajadores.

Al respecto, el abogado General de la Máxima Casa de Estudios, Jesús Alfonso Guerra Cruz, precisó que los juzgadores locales en materia laboral han instruido que sean estudiantes y docentes quienes puedan ingresar a la UMSNH para poder garantizar la educación de forma inmediata.

Indicó que se está en espera de la resolución de los Juzgados Primero y Segundo Laboral del Poder Judicial del Estado de Michoacán en torno al personal que de forma emergente también tendría que ingresar a la par de profesoras, profesores, alumnas y alumnos para poder garantizar las condiciones mínimas de funcionamiento de la institución.