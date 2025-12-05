Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- Las secretarías de Cultura y Educación de Michoacán, en coordinación con el Gobierno de México, llevarán a cabo una jornada de fomento a la lectura en Tlalpujahua, como parte de la Ruta de Lectura Plan Michoacán 2025, estrategia que se desarrollará del 8 al 16 de diciembre en distintos municipios del estado.

Las actividades iniciarán en el CBTIS 204, de 9:00 a 11:00 horas, con el mensaje “Lectura por la paz”, entrega de bibliotecas del programa En Michoacán Se Lee, un círculo de lectura sobre “El invencible verano de Liliana”, de la escritora Cristina Rivera Garza, así como actividades de declamación, canto y una charla sobre el valor de la lectura y la construcción de paz a través de las historias.

Posteriormente, de 12:00 a 16:15 horas, el programa continuará en el Jardín Zaragoza con narraciones, lecturas en voz alta y la puesta en escena “Laloco y sus alebrijes”. También se presentará la charla “Primo Tapia, romance y vida”, además de la presentación de la narración oral “Espuma y Nadamas”.

Como parte de la gira del Librobús del Fondo de Cultura Económica, el público podrá acceder a materiales de lectura a bajo costo, con el propósito de fomentar el acceso al libro y fortalecer los hábitos lectores en la región.

La Ruta de Lectura forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca promover la cohesión social y el derecho a la cultura a través de la lectura, la imaginación y la palabra en comunidad.