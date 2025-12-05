La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, recibió a estudiantes de la Facultad del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación de Investigaciones Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo (UMSNH) para realizar una extensión del Tianguis de la Ciencia en sus instalaciones.

El presidente del Patronato de AMANC Michoacán, David Gutiérrez González, señaló que esta es la primera ocasión en que AMANC abre sus puertas al público en general, lo cual representa un esfuerzo conjunto que contribuye al trabajo que se realiza en el estado para promover la cultura de la paz.

“Acercamos el espacio para que la niñez pueda conocer más acerca de las habilidades científicas, lo cual ha sido posible gracias al convenio con la UMSNH, el cual al día de hoy es el más importante en materia académico-social, debido a que no solamente nace de la colaboración conjunta, sino que acerca el problema del cáncer infantil a nuestros universitarios y niños”.

Gutiérrez González, recordó que gracias a esta alianza que se mantiene con la máxima casa de estudios en Michoacán, se han juntado más de 300 unidades de sangre, mediante el programa Enlaces de Vida, al cual se han sumado estudiantes con el deseo de apoyar a nuestros 260 niños y adolescentes, quienes siguen en esta lucha.

En el acto inaugural, se contó con la presencia de la Jefa del Departamento de Comunicación Científica, Dra Nandinii Barbosa Cendejas; la Asesora Técnico Pedagógico de la Subdirección de Educación Especial, Anel Ledezma Díaz; la fundadora de AMANC Michoacán, María de Lourdes Salinas Garduño; la Supervisora de la Zona Escolar 5 de Educación Especial del SIGAPREN, Norma Molina Servín; y de estudiantes de la Primaria Urbana Federal “Miguel Hidalgo” turno matutino y del Jardín de Niños Rosaura Zapata turno matutino.