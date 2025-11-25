Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- La Presidencia de la República, en coordinación con el Gobierno de Michoacán, anunció la Ruta de Lectura Plan Michoacán 2025-2026, un esfuerzo conjunto entre las secretarías de Cultura y de Educación estatales, el Fondo de Cultura Económica, Educal, clubes de lectura y el Programa Nacional Salas de Lectura. Esta iniciativa se llevará a cabo del 8 al 16 de diciembre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En su primera etapa, la ruta contempla 16 acciones de fomento a la lectura en cinco sedes del estado. En cada punto se instalará el Librobús con materiales bibliográficos a bajo costo y se realizarán lecturas compartidas, mediación lectora y actividades con clubes y salas de lectura en escuelas y plazas públicas. El objetivo es acercar prácticas de animación lectora a espacios comunitarios y educativos, garantizando el derecho al acceso al libro, la oralidad y la lectura por placer.

Durante las jornadas, la editorial Cuarta República donará cuatro mil libros que fortalecerán las actividades en cada municipio. Esta ruta, que inicia en diciembre de 2025, continuará a lo largo de 2026 en distintas comunidades del estado, ampliando el alcance del programa.

Las primeras actividades se desarrollarán en Tlalpujahua, Contepec, Zinapécuaro, Pátzcuaro y Tacámbaro, con jornadas de lectura que irán de las 8:00 a las 16:00 horas según la dinámica de cada sede. Las acciones están dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas de las comunidades involucradas.

La Ruta de Lectura se sustenta en los principios de participación ciudadana, inclusión, diversidad cultural, interculturalidad, territorialidad, equidad y creatividad. Su propósito es fortalecer el ejercicio de los derechos culturales y contribuir a la construcción de entornos de paz.

Desde el 2022 se han impulsado acciones como distribución de libros, rutas del Librobús, presentaciones editoriales y actividades artístico-culturales, para 2023 se llegó a 400 escuelas y se distribuyeron 60 mil libros, gracias a la participación de más de mil voluntarios. Durante 2024 se sumaron charlas virtuales con autoras y autores, consolidando un trabajo continuo que hoy da pie a la Ruta de Lectura Plan Michoacán 2025-2026.