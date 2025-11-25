Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2025.- Con el fin de unir a la sociedad moreliana en las acciones de prevención, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó la historieta didáctica de la campaña “¿De qué trata la trata?”, orientada a la protección de los niños y niñas de la ciudad.

“Tenemos que trabajar no solamente el gobierno sino también la sociedad civil de manera conjunta, para poder lograr disminuir y erradicar los problemas de trata en nuestro país”, señaló el alcalde, acompañado por su esposa, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, así como los titulares de las dependencias involucradas.

En ese sentido, la presidenta honoraria de DIF Morelia subrayó que la manera de llegar a los niños y niñas es con un lenguaje claro y accesible, como el que se plasma en la historieta y materiales audiovisuales presentados este día.

“La campaña “¿De qué trata la trata?” ha sido creada para hablar con las niñas y niños sobre un tema complejo, para enseñarlos a reconocer cuando existe algún tipo de riesgo, pero sobre todo para enseñarlos a pedir ayuda”, comentó Paola Delgadillo.

La titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Hernández Abarca, agradeció el que las dependencias del Gobierno Municipal se unan para “poner luz” a este tema tan relevante, así como detalló que la campaña llegará a escuelas y espacios públicos.

En su turno, la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, precisó que las capacitaciones de la campaña llegarán a escuelas de nivel básico en colonias como Tiníjaro, Villas del Pedregal, Arco San Antonio, Santiaguito y Vicente Guerrero, entre otras.

El comisionado municipal de seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, refrendó que la Policía Morelia se mantiene alerta mediante el programa “código azul” para atender cualquier sospecha de trata de personas, a través del cual ya se han registrado diversos casos de éxito.

Cabe destacar que en la presentación también estuvieron presentes Liliana Monroy Garduño, representante del Instituto Nacional de Migración (INM) e Ignacio Melchor Ponce de León, ilustrador de la historieta.