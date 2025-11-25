Morelia, Mich.- Martes 25 de noviembre de 2025.- La mañana de este martes fue reportado un incendio en una cervecería de la colonia Cuauhtémoc, en Morelia. Por fortuna, el siniestro no dejó lesionados y solo provocó mínimos daños materiales, informaron fuentes policiales y de rescate.

El hecho ocurrió al interior del negocio denominado Tarritos Cervecería, ubicado en la calle Ana María Gallaga, esquina con Río Amatitlán, a una cuadra del Bosque Cuauhtémoc y en los límites con el Centro Histórico.

Tras recibir el reporte de emergencia, los bomberos municipales arribaron a la citada dirección y, al ingresar, observaron que un sillón de sala se estaba quemando. De inmediato, los vulcanos sofocaron la lumbre, sacaron el mueble y ventilaron el lugar.

Posteriormente llegaron inspectores de Protección Civil Municipal, quienes se encargaron de lo correspondiente. En las labores de auxilio también participaron patrulleros locales.