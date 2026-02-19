Tarímbaro, Mich.- 19 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión del delito de robo de vehículo propiedad de Programas para El .Bienestar”.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de Programas para el Bienestar interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado del robo por sujetos armados de dicha unidad.

Trascendió que los tripulantes del vehículo oficial fueron despojados de éste, sobre la carretera Morelia – Salamanca, a la altura de una gasolinera localizada en la comunidad de Cuto del Porvenir del municipio de Tarímbaro.

Por lo anterior, la Fiscalía Federal en el estado de Michoacán continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito que se investiga en la carpeta de investigación.

