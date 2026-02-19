El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desahogó diversos
proyectos de acuerdo y consultas vinculadas a la libertad de asociación y el
fortalecimiento del sistema de partidos en México.
En sesión extraordinaria, se recibió el Informe respecto al número total de
asociaciones de la ciudadanía que solicitaron el registro de Agrupaciones Políticas
Nacionales (APN) 2026, en el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
informa que, tras concluir el plazo legal, la asociación “Juntos Mexicanos
Organizados” fue la única que presentó formalmente su solicitud de registro.
Asimismo, contaba con un número preliminar de afiliaciones recabadas por medio
de la aplicación móvil, sin contar con registros mediante el régimen de excepción,
además de que se le señalaron diversas omisiones e inconsistencias,
A partir de hoy, la Comisión se constituye como Examinadora para verificar, en un
plazo de 60 días naturales (hasta el 20 de abril), que la solicitante cumpla con todos
los requisitos de ley.
Asimismo, el pleno resolvió la solicitud de la organización “Personas Sumando en
2025, A.C.” respecto a diez ciudadanos con afiliaciones duplicadas durante el
proceso de registro como Partido Político Nacional 2025-2026. Se determinó que,
conforme al Instructivo vigente, debe prevalecer la afiliación de fecha más reciente,
pues el acto de suscribir una nueva manifestación implica la renuncia automática a
la anterior. El acuerdo establece que no existen procedimientos de “recuperación de
afiliaciones” no previstos en la norma.
En otro punto de la sesión, se aprobó el acuerdo que niega las solicitudes de
prórroga presentadas por las organizaciones de la ciudadanía “México Republicano,
A.C.” y “Democracia y Libertad por México” para cumplir con sus requisitos de
constitución como APN. El Instituto subrayó que la autoridad no puede modificar
plazos específicos sin vulnerar los principios de equidad y certeza.
Al responder a consultas de la Agrupación Política Nacional “Que Siga la
Democracia”, relativas al proceso de registro como Partido Político Nacional 2025
2026, el Consejo General precisó que los delegados propietarios electos en
asambleas sólo pueden ser representados por sus suplentes respectivos en la
Asamblea Nacional Constitutiva. Se confirmó que la lista de delegados es de pleno
conocimiento de la organización, al haber sido propuesta por ellos mismos durante
las asambleas distritales y estatales.
Finalmente, se dio cumplimiento a una sentencia emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se da respuesta a
la consulta de la organización “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.” sobre su
proceso de registro como Partido Político Nacional 2025-2026, garantizando el
derecho de audiencia y legalidad.