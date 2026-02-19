El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desahogó diversos

proyectos de acuerdo y consultas vinculadas a la libertad de asociación y el

fortalecimiento del sistema de partidos en México.

En sesión extraordinaria, se recibió el Informe respecto al número total de

asociaciones de la ciudadanía que solicitaron el registro de Agrupaciones Políticas

Nacionales (APN) 2026, en el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos

informa que, tras concluir el plazo legal, la asociación “Juntos Mexicanos

Organizados” fue la única que presentó formalmente su solicitud de registro.

Asimismo, contaba con un número preliminar de afiliaciones recabadas por medio

de la aplicación móvil, sin contar con registros mediante el régimen de excepción,

además de que se le señalaron diversas omisiones e inconsistencias,

A partir de hoy, la Comisión se constituye como Examinadora para verificar, en un

plazo de 60 días naturales (hasta el 20 de abril), que la solicitante cumpla con todos

los requisitos de ley.

Asimismo, el pleno resolvió la solicitud de la organización “Personas Sumando en

2025, A.C.” respecto a diez ciudadanos con afiliaciones duplicadas durante el

proceso de registro como Partido Político Nacional 2025-2026. Se determinó que,

conforme al Instructivo vigente, debe prevalecer la afiliación de fecha más reciente,

pues el acto de suscribir una nueva manifestación implica la renuncia automática a

la anterior. El acuerdo establece que no existen procedimientos de “recuperación de

afiliaciones” no previstos en la norma.



En otro punto de la sesión, se aprobó el acuerdo que niega las solicitudes de

prórroga presentadas por las organizaciones de la ciudadanía “México Republicano,

A.C.” y “Democracia y Libertad por México” para cumplir con sus requisitos de

constitución como APN. El Instituto subrayó que la autoridad no puede modificar

plazos específicos sin vulnerar los principios de equidad y certeza.

Al responder a consultas de la Agrupación Política Nacional “Que Siga la

Democracia”, relativas al proceso de registro como Partido Político Nacional 2025

2026, el Consejo General precisó que los delegados propietarios electos en

asambleas sólo pueden ser representados por sus suplentes respectivos en la

Asamblea Nacional Constitutiva. Se confirmó que la lista de delegados es de pleno

conocimiento de la organización, al haber sido propuesta por ellos mismos durante

las asambleas distritales y estatales.

Finalmente, se dio cumplimiento a una sentencia emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se da respuesta a

la consulta de la organización “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.” sobre su

proceso de registro como Partido Político Nacional 2025-2026, garantizando el

derecho de audiencia y legalidad.