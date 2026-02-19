Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026. El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, presentó el Informe de Actividades 2025, ejercicio constitucional de rendición de cuentas que marca un año decisivo en la transformación institucional y la consolidación del Nuevo Poder Judicial, orientado a una justicia más profesional, cercana, ágil y transparente.

Durante su mensaje, destacó que 2025 representó un parteaguas en la historia judicial del estado, con un antes y un después del 15 de septiembre, fecha en que entró en funciones el Nuevo Poder Judicial derivado de la reforma constitucional.

Subrayó que la elección por voto popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados fortaleció la legitimidad democrática de la institución, sin sustituir el conocimiento jurídico, y consolidó por primera vez la integración paritaria en los órganos colegiados.

El magistrado presidente resaltó como uno de los pilares de esta nueva etapa la regionalización de la justicia, con la puesta en marcha, contra todo pronóstico, de 16 Salas Regionales en Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, acercando la segunda instancia a la ciudadanía, reduciendo tiempos y costos, y fortaleciendo la confianza institucional.

En el ámbito administrativo, enfatizó que la austeridad se asumió como política institucional seria y responsable. El Órgano de Administración Judicial implementó un plan de disciplina financiera que permitió optimizar recursos sin afectar la operación jurisdiccional ni solicitar ampliaciones presupuestales durante 2025, garantizando además el cumplimiento de obligaciones constitucionales.

Afirmó que el Nuevo Poder Judicial asume con responsabilidad el reto de implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para ello, se creó una Comisión Multidisciplinaria que prepara la transición hacia el nuevo modelo previsto para 2027 y que dará este año un paso decisivo con el arranque de un Juzgado Digital como proyecto piloto de justicia digital, colocando a las infancias en el centro de la justicia familiar.

Gama Coria expresó un reconocimiento al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por la ampliación presupuestal otorgada a la institución para el ejercicio 2026, respaldo que permitirá, entre otras cosas, concluir la Ciudad Judicial de Zamora, obra que representa un paso decisivo para consolidar una justicia más cercana a la ciudadanía y con visión de futuro.

Para finalizar, reiteró que para el Poder Judicial no existe otra política que el arte de impartir justicia, el deber de resolver con imparcialidad, legalidad y firmeza, para avanzar todos los días hacia la consolidación de una justicia completa.