Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Amantes de lo ajeno robaron varios objetos de valor del interior de la camioneta de Humberto Solis Jiménez, alcalde del municipio de Los Reyes, la cual se encontraba en el estacionamiento de la Plaza Las Américas, en esta ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema. Entre lo sustraído está un rifle AR-15, así como cinco cargadores abastecidos para dicho fusil.

De acuerdo con los datos, el hurto ocurrió el pasado miércoles. Al enterarse de la situación, la parte afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de que se emprendan las investigaciones necesarias para localizar a los responsables y recuperar los artículos robados.

Lo sustraído