Pátzcuaro, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó esta mañana la entrega de nuevo equipamiento y unidades vehiculares para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con el propósito de reforzar las acciones operativas y garantizar un servicio policial más eficiente, cercano y profesional.

Acompañado por integrantes del Cabildo, el alcalde destacó que Pátzcuaro es uno de los pocos municipios que ha cumplido al 100 % con las reglas de operación del Secretariado Ejecutivo, lo que permitió acceder a nuevas patrullas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Durante el acto, se entregaron 78 chalecos balísticos, 156 placas nivel 4.1, dos unidades Mitsubishi 2025, y cuatro patrullas tipo sedán modelo 2025, estas últimas gestionadas mediante el programa estatal de seguridad. El presidente Arreola subrayó que este equipamiento responde a la necesidad de seguir fortaleciendo a una corporación certificada, evaluada y comprometida con el servicio público.

En su mensaje, el alcalde reconoció el trabajo diario de las y los policías municipales y los exhortó a mantener una labor honesta, responsable y con estricto apego a los protocolos: “La seguridad es uno de los retos más grandes en el país, y aun así Pátzcuaro se distingue por su tranquilidad. Eso es gracias a ustedes. Les pedimos seguir trabajando con compromiso, evitando actos de corrupción y brindando un trato digno a todas y todos”, enfatizó.

Asimismo, anunció que el municipio avanza en la planeación de espacios destinados al cuartel de la Guardia Civil y de la Guardia Nacional, con el fin de mejorar la coordinación operativa y fortalecer la presencia institucional en la región. El presidente reiteró que el Ayuntamiento y el Cabildo seguirán respaldando a la corporación con capacitación, equipamiento y acompañamiento permanente.

Finalmente, se realizó la entrega simbólica de chalecos y placas balísticas al personal operativo, reafirmando el compromiso de la administración municipal por consolidar una policía más preparada, más protegida y más cercana a la ciudadanía.