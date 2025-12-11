Morelia, Mich.- Jueves 11 de diciembre de 2025.- Una granada de gas, aún con su seguro colocado, fue localizada en la zona de Tres Marías, al oriente de Morelia, situación que movilizó a diversas corporaciones policiales, pues en un primer momento se creía era de fragmentación, trascendió en el trabajo periodístico.

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía de este jueves, cerca del Centro Cultural Tres Marías, ubicado a pocos metros del Boulevard Alfredo Salce. El artefacto estaba enterrado y fue descubierto por unas personas que realizaban una excavación en el sitio. Al ver el objeto, de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Se localizó una granada de gas enterrada en Tres Marías; fue asegurada por autoridades y se investigará su origen. #GranadaEncontrada#ExplosivoAsegurado#PolicíaMunicipal pic.twitter.com/ImMYZFjp8e — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 11, 2025

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y especialistas en manejo de explosivos acudieron rápidamente, confirmaron se trataba de una granada de gas, procedieron a asegurarla y la retiraron. Las autoridades competentes emprendieron las investigaciones correspondientes para determinar el origen del objeto.