Lagunillas, Mich., Viernes 29 de agosto de 2025.- Una niña falleció tras el choque entre dos vehículos sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, dentro del municipio de Lagunillas, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que también una mujer resultó lesionada.

El trágico percance se registró durante la noche de ayer jueves a la altura de la desviación a El Correo y fue reportado por algunos lugareños al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso de una menor identificada como Cristel, de 9 años de edad, además los rescatistas auxiliaron a la fémina malherida y la canalizaron a un hospital de Pátzcuaro, ella responde al nombre de Mariza.

Automotores y víctimas

Se apreció que los automotores involucrados son: una camioneta Ford F150, cabina y media, color azul, con placa NF3458. Y un auto Dodge Charger, color azul metálico, con matrícula UDCF67225. De acuerdo con las fuentes, la pick up era manejada por Mariza y con ella viajaba su compañera de trabajo Yuliana, de 28 años de edad y la hija de ésta última, de nombre Cristel.

Un adolescente al volante

Trascendió que las susodichas salían de una gasolinera de Lagunillas y al momento de incorporarse a la carretera fueron impactadas por el automóvil Dodge, el cual era piloteando por un adolescente de 17 años de edad. Derivado de la colisión, la niña Cristel salió proyectada de la camioneta, cayó a la carpeta asfáltica y falleció debido a la severidad de los daños que sufrió.

La Fiscalía asume las investigaciones del caso

Unos oficiales locales acordonaron el área del incidente y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), posteriormente acudieron los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.