Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2026. Continúa en desarrollo el Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes –con un avance de más del 80% del programa-, dirigido a magistradas, magistrados, juezas y jueces en materia penal, como parte de las acciones que realiza el Poder Judicial de Michoacán para consolidar una justicia especializada y acorde con los estándares nacionales e internacionales.

A la fecha, el programa académico presenta avances significativos con la impartición de seis módulos, en los que se han abordado temas fundamentales como la psicología del adolescente, los principios rectores del sistema de justicia integral, la argumentación jurídica, el derecho convencional y la actuación judicial en las distintas etapas del proceso. Estos contenidos permiten fortalecer las capacidades técnicas y el análisis especializado de quienes imparten justicia en esta materia.

El diplomado dio inicio el pasado 9 de enero y concluirá el 16 de mayo de 2026, con una duración total de 130 horas de formación en modalidad híbrida. Las sesiones se desarrollan los viernes por la tarde y sábados por la mañana, lo que facilita la participación de las personas juzgadoras sin afectar el cumplimiento de sus responsabilidades jurisdiccionales.

Cabe recordar que este esfuerzo académico forma parte de la estrategia institucional para asegurar la calidad y eficacia del servicio jurisdiccional en el sistema de justicia para adolescentes, en el que se prioriza el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la reintegración social.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la profesionalización continua de su personal jurisdiccional y con la consolidación de un sistema de justicia que garantice certeza jurídica y una atención adecuada a las particularidades de las y los adolescentes.

Morelia, Michoacán, 23 de abril de 2026. Continúa en desarrollo el Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes –con un avance de más del 80% del programa-, dirigido a magistradas, magistrados, juezas y jueces en materia penal, como parte de las acciones que realiza el Poder Judicial de Michoacán para consolidar una justicia especializada y acorde con los estándares nacionales e internacionales.

A la fecha, el programa académico presenta avances significativos con la impartición de seis módulos, en los que se han abordado temas fundamentales como la psicología del adolescente, los principios rectores del sistema de justicia integral, la argumentación jurídica, el derecho convencional y la actuación judicial en las distintas etapas del proceso. Estos contenidos permiten fortalecer las capacidades técnicas y el análisis especializado de quienes imparten justicia en esta materia.

El diplomado dio inicio el pasado 9 de enero y concluirá el 16 de mayo de 2026, con una duración total de 130 horas de formación en modalidad híbrida. Las sesiones se desarrollan los viernes por la tarde y sábados por la mañana, lo que facilita la participación de las personas juzgadoras sin afectar el cumplimiento de sus responsabilidades jurisdiccionales.

Cabe recordar que este esfuerzo académico forma parte de la estrategia institucional para asegurar la calidad y eficacia del servicio jurisdiccional en el sistema de justicia para adolescentes, en el que se prioriza el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la reintegración social.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con la profesionalización continua de su personal jurisdiccional y con la consolidación de un sistema de justicia que garantice certeza jurídica y una atención adecuada a las particularidades de las y los adolescentes.