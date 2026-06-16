Morelia, Mich.- Martes 16 de junio de 2026.- Las investigaciones en contra de Rigoberto “N”, así como de sus hijos Rigoberto “N” y Alexander “N”, detenidos por su presunta participación en los secuestros y homicidios de Rusbert y la adolescente Valeria, continúan revelando nuevos hechos delictivos.

De acuerdo con información obtenida durante las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), los tres imputados también estarían relacionados con al menos otros dos casos de secuestro cometidos en agravio de adolescentes en Morelia.

Las víctimas que lograron escapar de sus agresores

Las indagatorias señalan que una de las víctimas fue privada de la libertad, luego ultrajada y mantenida cautiva en un inmueble de la colonia Satélite. Los captores exigieron 300 mil pesos a los familiares a cambio de liberarla; sin embargo, la joven consiguió escapar antes de que se concretara el pago.

En un segundo caso, otra adolescente fue secuestrada y los responsables utilizaron el teléfono celular de la víctima para pedir a sus seres queridos la cantidad de 250 mil pesos. Al igual que en el hecho anterior, la menor logró huir de donde permanecía privada de la libertad.

Se amplían las investigaciones

Estos nuevos casos surgieron durante el avance de las diligencias que derivaron en la captura de Rigoberto y sus hijos. Actualmente, el padre y Rigoberto hijo son señalados por el secuestro y homicidio de Rusbert, cuyo cuerpo fue localizado en el predio conocido como La Nopalera, mientras que Alexander enfrenta señalamientos por el secuestro y asesinato Valeria, quien también fue encontrada sin vida en La Nopalera.

Con los recientes elementos integrados a las carpetas de investigación, la Fiscalía continúa fortaleciendo las acusaciones contra los imputados para determinar su posible participación en otros delitos cometidos en la capital michoacana.

AGENCIA RED 113